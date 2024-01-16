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Юрченко Семён Фёдорович

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Юрченко Фёдор Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Устиния Ивановна / Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1843

Дочь: (Юрченко) Мария Семёновна

Мать ребёнка: Юрченко Устиния Ивановна / Петровна

Рождение ребёнка
06.03.1849

Дочь: Юрченко Мария Семёновна

Мать ребёнка: Юрченко Устиния Ивановна / Петровна

Рождение ребёнка
14.04.1853

Сын: Юрченко Пуд Семёнович

Мать ребёнка: Юрченко Устиния Ивановна / Петровна

Смерть
Неизвестно

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