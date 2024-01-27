Юрченко Устиния Ивановна / Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Устиния Ивановна / Петровна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
25.01.1843

Дочь: (Юрченко) Мария Семёновна

Отец ребёнка: Юрченко Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
06.03.1849

Дочь: Юрченко Мария Семёновна

Отец ребёнка: Юрченко Семён Фёдорович

Рождение ребёнка
14.04.1853

Сын: Юрченко Пуд Семёнович

Отец ребёнка: Юрченко Семён Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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