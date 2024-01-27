Юрченко Устиния Ивановна / Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1843
Дочь: (Юрченко) Мария Семёновна
Отец ребёнка: Юрченко Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
06.03.1849
Дочь: Юрченко Мария Семёновна
Отец ребёнка: Юрченко Семён Фёдорович
Рождение ребёнка
14.04.1853
Отец ребёнка: Юрченко Семён Фёдорович
Смерть
Неизвестно