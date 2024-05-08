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Юрченко Киприон Фёдорович

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Юрченко Фёдор Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1857

Жена: Юрченко (Глоба) Агафья Павловна

Рождение ребёнка
04.07.1858

Сын: Юрченко Андрей Киприонович

Мать ребёнка: Юрченко (Глоба) Агафья Павловна

Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Юрченко Сергей Киприонович

Мать ребёнка: Юрченко (Глоба) Агафья Павловна

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Юрченко Григорий Киприонович

Мать ребёнка: Юрченко (Глоба) Агафья Павловна

Смерть
Неизвестно

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