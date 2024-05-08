Юрченко Киприон Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Юрченко Фёдор Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1857
Рождение ребёнка
04.07.1858
Сын: Юрченко Андрей Киприонович
Мать ребёнка: Юрченко (Глоба) Агафья Павловна
Рождение ребёнка
24.09.1860
Сын: Юрченко Сергей Киприонович
Мать ребёнка: Юрченко (Глоба) Агафья Павловна
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Юрченко Григорий Киприонович
Мать ребёнка: Юрченко (Глоба) Агафья Павловна
Смерть
Неизвестно