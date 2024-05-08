Юрченко (Глоба) Агафья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Глоба) Агафья Павловна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Глоба Павел Кузьмич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1857

Муж: Юрченко Киприон Фёдорович

Рождение ребёнка
04.07.1858

Сын: Юрченко Андрей Киприонович

Отец ребёнка: Юрченко Киприон Фёдорович

Рождение ребёнка
24.09.1860

Сын: Юрченко Сергей Киприонович

Отец ребёнка: Юрченко Киприон Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Юрченко Григорий Киприонович

Отец ребёнка: Юрченко Киприон Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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