Юрченко (Глоба) Агафья Павловна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Глоба Павел Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1857
Рождение ребёнка
04.07.1858
Сын: Юрченко Андрей Киприонович
Отец ребёнка: Юрченко Киприон Фёдорович
Рождение ребёнка
24.09.1860
Сын: Юрченко Сергей Киприонович
Отец ребёнка: Юрченко Киприон Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Юрченко Григорий Киприонович
Отец ребёнка: Юрченко Киприон Фёдорович
Смерть
Неизвестно