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Глоба Павел Кузьмич

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Глоба Кузьма

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глоба Феврония Андреевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Королец (Глоба) Домникия Павловна

Мать ребёнка: Глоба Феврония Андреевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Юрченко (Глоба) Агафья Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Глоба Андрей Павлович

Мать ребёнка: Глоба Феврония Андреевна

Рождение ребёнка
28.07.1841

Дочь: (Глоба) Мария Павловна

Мать ребёнка: Глоба Феврония Андреевна

Рождение ребёнка
02.01.1845

Сын: Глоба Пётр Павлович

Мать ребёнка: Глоба Феврония Андреевна

Смерть
Неизвестно

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