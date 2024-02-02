Глоба Павел Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Глоба Кузьма
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глоба Феврония Андреевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Королец (Глоба) Домникия Павловна
Мать ребёнка: Глоба Феврония Андреевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Юрченко (Глоба) Агафья Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Глоба Феврония Андреевна
Рождение ребёнка
28.07.1841
Дочь: (Глоба) Мария Павловна
Мать ребёнка: Глоба Феврония Андреевна
Рождение ребёнка
02.01.1845
Сын: Глоба Пётр Павлович
Мать ребёнка: Глоба Феврония Андреевна
Смерть
Неизвестно