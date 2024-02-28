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Глоба Пётр Павлович

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

02.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1845

Отец: Глоба Павел Кузьмич

Мать: Глоба Феврония Андреевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Глоба Георгий Петрович

Мать ребёнка: Глоба Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Бобровная Ефимия Петровна

Мать ребёнка: Глоба Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Глоба Андрей Петрович

Мать ребёнка: Глоба Ксения Захаровна

Рождение ребёнка
26.05.1890

Дочь: Хорус Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Глоба Ксения Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глоба Ксения Захаровна

Смерть
Неизвестно
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