Глоба Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения02.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1845
Отец: Глоба Павел Кузьмич
Мать: Глоба Феврония Андреевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Глоба Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Бобровная Ефимия Петровна
Мать ребёнка: Глоба Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Глоба Ксения Захаровна
Рождение ребёнка
26.05.1890
Дочь: Хорус Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Глоба Ксения Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глоба Ксения Захаровна
Смерть
Неизвестно