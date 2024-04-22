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Глоба Феврония Андреевна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Королец Домникия Павловна

Отец ребёнка: Глоба Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Глоба Андрей Павлович

Отец ребёнка: Глоба Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
28.07.1841

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Глоба Павел Кузьмич

Рождение ребёнка
02.01.1845

Сын: Глоба Пётр Павлович

Отец ребёнка: Глоба Павел Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глоба Павел Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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