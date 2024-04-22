Глоба Феврония Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Королец Домникия Павловна
Отец ребёнка: Глоба Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Глоба Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
28.07.1841
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Глоба Павел Кузьмич
Рождение ребёнка
02.01.1845
Сын: Глоба Пётр Павлович
Отец ребёнка: Глоба Павел Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глоба Павел Кузьмич
Смерть
Неизвестно