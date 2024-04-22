Юрченко Пантелеймон Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Пантелеймон Фёдорович

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

1829

Дата смерти

30.05.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Юрченко Фёдор Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1848

Дочь: Ксения Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Юрченко Васса Афанасиевна

Рождение ребёнка
25.02.1851

Дочь: Павлова Агафия Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Юрченко Васса Афанасиевна

Рождение ребёнка
20.04.1854

Сын: Юрченко Яков Пантелеймонович

Мать ребёнка: Юрченко Васса Афанасиевна

Рождение ребёнка
23.04.1857

Сын: Юрченко Савва Пантелеймонович

Мать ребёнка: Юрченко Васса Афанасиевна

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Юрченко Марк Пантелеймонович

Мать ребёнка: Юрченко Васса Афанасиевна

Бракосочетание
1872

Жена: Юрченко Васса Афанасиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойленкова Феодосия Кондратьевна

Смерть
30.05.1890
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