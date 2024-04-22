Юрченко Пантелеймон Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти30.05.1890
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Юрченко Фёдор Кириллович
Рождение ребёнка
21.01.1848
Дочь: Ксения Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Юрченко Васса Афанасиевна
Рождение ребёнка
25.02.1851
Дочь: Павлова Агафия Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Юрченко Васса Афанасиевна
Рождение ребёнка
20.04.1854
Сын: Юрченко Яков Пантелеймонович
Мать ребёнка: Юрченко Васса Афанасиевна
Рождение ребёнка
23.04.1857
Сын: Юрченко Савва Пантелеймонович
Мать ребёнка: Юрченко Васса Афанасиевна
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Юрченко Марк Пантелеймонович
Мать ребёнка: Юрченко Васса Афанасиевна
Бракосочетание
1872
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.05.1890