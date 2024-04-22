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Юрченко Яков Пантелеймонович

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

20.04.1854

Дата смерти

12.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1854

Отец: Юрченко Пантелеймон Фёдорович

Мать: Юрченко Васса Афанасиевна

Бракосочетание
Около 1883

Жена: Юрченко Фёкла Агапиевна

Рождение ребёнка
06.05.1884

Сын: Юрченко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Юрченко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна

Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Юрченко Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Юрченко Федот Яковлевич

Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Юрченко Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Юрченко Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна

Рождение ребёнка
03.03.1896

Дочь: Христина Яковлевна

Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Юрченко Ефрем Яковлевич

Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна

Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Юрченко Иосиф Яковлевич

Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна

Рождение ребёнка
24.01.1902

Сын: Юрченко Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна

Рождение ребёнка
19.02.1904

Сын: Юрченко Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна

ГАЗО, Ф - Р5593-3-207, Крестовоздвиженская церковь, м/к -1904г, запись-20,кадр-377,пленка-7822418.
Смерть
12.01.1915
ГАЗО ,Ф - 5593-3-216 Свято-Пантелеймоновская ц. м/к-1915г запись-3,кадр-856,фильм-7822415. Причина смерти: Суицид.
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