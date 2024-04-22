Юрченко Яков Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения20.04.1854
Дата смерти12.01.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1854
Бракосочетание
Около 1883
Жена: Юрченко Фёкла Агапиевна
Рождение ребёнка
06.05.1884
Рождение ребёнка
1887
Сын: Юрченко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна
Рождение ребёнка
03.04.1892
Сын: Юрченко Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Юрченко Владимир Яковлевич
Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна
Рождение ребёнка
03.03.1896
Дочь: Христина Яковлевна
Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна
Рождение ребёнка
09.09.1900
Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна
Рождение ребёнка
24.01.1902
Сын: Юрченко Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна
Рождение ребёнка
19.02.1904
Мать ребёнка: Юрченко Фёкла Агапиевна
ГАЗО, Ф - Р5593-3-207, Крестовоздвиженская церковь, м/к -1904г, запись-20,кадр-377,пленка-7822418.
Смерть
12.01.1915
ГАЗО ,Ф - 5593-3-216 Свято-Пантелеймоновская ц. м/к-1915г запись-3,кадр-856,фильм-7822415. Причина смерти: Суицид.