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Юрченко Васса Афанасиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Около 1870

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1848

Дочь: (Юрченко) Ксения Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Юрченко Пантелеймон Фёдорович

Рождение ребёнка
25.02.1851

Дочь: Павлова (Юрченко) Агафия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Юрченко Пантелеймон Фёдорович

Рождение ребёнка
20.04.1854

Сын: Юрченко Яков Пантелеймонович

Отец ребёнка: Юрченко Пантелеймон Фёдорович

Рождение ребёнка
23.04.1857

Сын: Юрченко Савва Пантелеймонович

Отец ребёнка: Юрченко Пантелеймон Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Юрченко Марк Пантелеймонович

Отец ребёнка: Юрченко Пантелеймон Фёдорович

Смерть
Около 1870
Бракосочетание
1872

Муж: Юрченко Пантелеймон Фёдорович

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