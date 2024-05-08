Юрченко Васса Афанасиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиОколо 1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1848
Дочь: (Юрченко) Ксения Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Юрченко Пантелеймон Фёдорович
Рождение ребёнка
25.02.1851
Дочь: Павлова (Юрченко) Агафия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Юрченко Пантелеймон Фёдорович
Рождение ребёнка
20.04.1854
Сын: Юрченко Яков Пантелеймонович
Отец ребёнка: Юрченко Пантелеймон Фёдорович
Рождение ребёнка
23.04.1857
Сын: Юрченко Савва Пантелеймонович
Отец ребёнка: Юрченко Пантелеймон Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Юрченко Марк Пантелеймонович
Отец ребёнка: Юрченко Пантелеймон Фёдорович
Смерть
Около 1870
Бракосочетание
1872