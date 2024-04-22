Юрченко Фёкла Агапиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
1887
Сын: Юрченко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
03.04.1892
Сын: Юрченко Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Юрченко Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
03.03.1896
Дочь: Христина Яковлевна
Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
09.09.1900
Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
24.01.1902
Сын: Юрченко Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович
Рождение ребёнка
19.02.1904
Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович
ГАЗО, Ф - Р5593-3-207, Крестовоздвиженская церковь, м/к -1904г, запись-20,кадр-377,пленка-7822418.
Смерть
Неизвестно