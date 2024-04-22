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Юрченко Фёкла Агапиевна

Место рождения

Малая Белозёрка

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1883

Муж: Юрченко Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Юрченко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
03.04.1892

Сын: Юрченко Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Юрченко Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Юрченко Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Юрченко Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
03.03.1896

Дочь: Христина Яковлевна

Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Юрченко Ефрем Яковлевич

Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Юрченко Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
24.01.1902

Сын: Юрченко Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович

Рождение ребёнка
19.02.1904

Сын: Юрченко Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Юрченко Яков Пантелеймонович

ГАЗО, Ф - Р5593-3-207, Крестовоздвиженская церковь, м/к -1904г, запись-20,кадр-377,пленка-7822418.
Смерть
Неизвестно
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