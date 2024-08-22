Борисов (Дмитриев) Дорофей Макарович
Место рождения
Дата рождения05.06.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Жена: Павлова Евдокия Ивановна
Сын: Дмитриев-Борисов (Макаров) Иван Дорофеевич
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна
Дочь: Дмитриева-Борисова (Макарова) Ефимия Дорофеевна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Дмитриев-Борисов (Макаров) Маркел Дорофеевич
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна
Дочь: Дмитриева-Борисова (Макарова) Анна Дорофеевна
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна
Сын: Дмитриев-Борисов (Макаров) Иоанн (Иван) Дорофеевич
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна
Сын: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Сын: Дмитриев-Борисов (Макаров) Тарас Дорофеевич
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна
Дочь: Дмитриева-Борисова (Макарова) Соломония Дорофеевна
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна