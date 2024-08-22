Борисов (Дмитриев) Дорофей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов (Дмитриев) Дорофей Макарович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.06.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1764 г.р.

Жена

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1796 ст.

Отец: Борисов Макар Дмитриевич

Мать: (Иванова) Настасья Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1817 ст.

Сын: Дмитриев-Борисов (Макаров) Иван Дорофеевич

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1822 ст.

Дочь: Дмитриева-Борисова (Макарова) Ефимия Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1823 ст.

Сын: Дмитриев-Борисов (Макаров) Маркел Дорофеевич

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Дмитриева-Борисова (Макарова) Анна Дорофеевна

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Дмитриев-Борисов (Макаров) Иоанн (Иван) Дорофеевич

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1830 ст.

Сын: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1833 ст.

Сын: Дмитриев-Борисов (Макаров) Тарас Дорофеевич

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1834 ст.

Дочь: Дмитриева-Борисова (Макарова) Соломония Дорофеевна

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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