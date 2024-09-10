Дмитриев-Борисов (Макаров) Иоанн (Иван) Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Николай Иванович (Иоаннович)
Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна
Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Григорий Иванович (Иоаннович)
Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна
Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Варфоломей Иванович
Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна
Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Алексей Иванович
Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна
Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Даниил Иванович
Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна
Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Стефан Иванович
Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна
Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Евфимий Иванович
Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна