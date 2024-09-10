Дмитриев-Борисов (Макаров) Иоанн (Иван) Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев-Борисов (Макаров) Иоанн (Иван) Дорофеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1799 г.р.

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Борисов (Дмитриев) Дорофей Макарович

Мать: Павлова Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.11.1846 ст.

Жена: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1848 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Николай Иванович (Иоаннович)

Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1850 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Григорий Иванович (Иоаннович)

Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1851 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Варфоломей Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1853 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Алексей Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.11.1854 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1856 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Даниил Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1860 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Стефан Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1861 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Евфимий Иванович

Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.02.1864 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1867 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Павлова (Евфимиева) Стефанида Иларионовна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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