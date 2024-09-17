Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич 06.08.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.08.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1831 г.р.
1832 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1830 ст.

Отец: Борисов (Дмитриев) Дорофей Макарович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.11.1852 ст.

Жена: Деомидова Феодосия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1854 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Михаил Никитич

Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1858 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Евфимия Никитична

Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1860 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Василий Никитич

Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1861 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1863 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Феврония Никитична

Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1864 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Иустина Никитична

Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1866 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Наталья Никитична

Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1868 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Прокопий Никитич

Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1871 ст.

Сын: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Акилина Никитична

Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1876 ст.

Жена: Ефимова (Михайлова) Акилина Макаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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