Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Борисов (Дмитриев) Дорофей Макарович
Мать: не указана
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Евфимия Никитична
Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Феврония Никитична
Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Иустина Никитична
Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Наталья Никитична
Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна
Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Прокопий Никитич
Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна
Сын: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Акилина Никитична
Мать ребёнка: Деомидова Феодосия Алексеевна