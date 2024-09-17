Деомидова Феодосия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Михаил Никитич
Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Евфимия Никитична
Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич
Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Василий Никитич
Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Феврония Никитична
Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Иустина Никитична
Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич
Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Наталья Никитична
Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич
Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Прокопий Никитич
Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич
Сын: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Акилина Никитична
Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич