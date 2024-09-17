Деомидова Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДеомидова Феодосия Алексеевна

Деомидова Феодосия Алексеевна

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.11.1852 ст.

Муж: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1854 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Михаил Никитич

Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1858 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Евфимия Никитична

Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1860 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Василий Никитич

Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1861 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1863 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Феврония Никитична

Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.09.1864 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Иустина Никитична

Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1866 ст.

Дочь: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Наталья Никитична

Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1868 ст.

Сын: Макаров-Дмитриев-Борисов (Дорофеев) Прокопий Никитич

Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1871 ст.

Сын: Макарова-Дмитриева-Борисова (Дорофеева) Акилина Никитична

Отец ребёнка: Дмитриев-Борисов (Макаров) Никита Дорофеевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.