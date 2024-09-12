Дмитриева-Борисова (Макарова) Анна Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева-Борисова (Макарова) Анна Дорофеевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1799 г.р.

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: Борисов (Дмитриев) Дорофей Макарович

Мать: Павлова Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1846 ст.

Муж: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1847 ст.

Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Пелагея Флоровна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1848

Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Мария Флоровна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1849 ст.

Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Феврония Флоровна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1852 ст.

Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Пелагея Флоровна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1854 ст.

Сын: Евсеев-Дмитриев (Никитин) Спиридон Флорович

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1856 ст.

Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Дарья Флоровна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1858 ст.

Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Татьяна Флоровна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1860 ст.

Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Евдокия Флоровна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1861 ст.

Сын: Евсеев-Дмитриев (Никитин) Иоанн (Иван) Флорович

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1864 ст.

Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Евдокия Флоровна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.04.1867 ст.

Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Ирина Флоровна

Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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