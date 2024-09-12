Дмитриева-Борисова (Макарова) Анна Дорофеевна
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Пелагея Флоровна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич
Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Мария Флоровна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич
Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Феврония Флоровна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич
Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Пелагея Флоровна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич
Сын: Евсеев-Дмитриев (Никитин) Спиридон Флорович
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич
Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Дарья Флоровна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич
Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Татьяна Флоровна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич
Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Евдокия Флоровна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич
Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Евдокия Флоровна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич
Дочь: Евсеева-Дмитриева (Никитина) Ирина Флоровна
Отец ребёнка: Дмитриев (Евсеев) Флор Никитич