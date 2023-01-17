Кочергин Феодор Елиазарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти01.12.1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Кочергин Елиазар Ильин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Кочергина Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
21.01.1876
Сын: Кочергин Василий Федорович
Мать ребёнка: Кочергина Варвара Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1876