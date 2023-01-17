Кочергин Феодор Елиазарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин Феодор Елиазарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

01.12.1876

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Кочергин Елиазар Ильин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Кочергина Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
21.01.1876

Сын: Кочергин Василий Федорович

Мать ребёнка: Кочергина Варвара Яковлевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочергина Варвара Яковлевна

Смерть
01.12.1876
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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