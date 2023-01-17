Кочергина Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Варвара Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кочергин Феодор Елиазарович

Рождение ребёнка
21.01.1876

Сын: Кочергин Василий Федорович

Отец ребёнка: Кочергин Феодор Елиазарович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Феодор Елиазарович

Смерть
Неизвестно
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