Кочергин Елиазар Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти06.04.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кочергин Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кочергин Спиридон Елиазаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кочергин Феофилакт Елиазарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кочергин Феодор Елиазарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Романцева Агрипина Елизаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочергин Вавила Елизарович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.04.1902
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область