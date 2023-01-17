Кочергин Елиазар Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин Елиазар Ильин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

06.04.1902

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кочергин Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кочергин Спиридон Елиазаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кочергин Феофилакт Елиазарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Кочергин Феодор Елиазарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Романцева Агрипина Елизаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Вавила Елизарович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.04.1902
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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