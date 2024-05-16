Жгировский Ипполит Казимирович 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жгировский Ипполит Казимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Жгировский Казимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галенчик (Жгировская) Вера Ипполитовна

Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жгировская) Анна Ипполитовна

Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна

Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Жгировская) Просковия

Рождение ребёнка
1886

Сын: Жгировский Александр Ипполитович

Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия

Рождение ребёнка
24.06.1890

Сын: Жгировский Иван Ипполитович

Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия

Беларусь
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Жгировский) Феня Ипполитовна

Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия

Смерть
1922
Дергаи, Минский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Дергаи, Минский район, Минская область

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