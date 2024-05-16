Жгировский Ипполит Казимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1922
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Жгировский Казимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галенчик (Жгировская) Вера Ипполитовна
Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жгировская) Анна Ипполитовна
Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна
Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Жгировская) Просковия
Рождение ребёнка
1886
Сын: Жгировский Александр Ипполитович
Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия
Рождение ребёнка
24.06.1890
Сын: Жгировский Иван Ипполитович
Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия
Беларусь
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Жгировский) Феня Ипполитовна
Мать ребёнка: (Жгировская) Просковия
Смерть
1922
Похороны
Неизвестно