(Жгировская) Просковия 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Жгировская) Просковия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галенчик (Жгировская) Вера Ипполитовна

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жгировская) Анна Ипполитовна

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жгировский Ипполит Казимирович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Жгировский Александр Ипполитович

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Рождение ребёнка
24.06.1890

Сын: Жгировский Иван Ипполитович

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Беларусь
Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Жгировский) Феня Ипполитовна

Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович

Смерть
1906
Дергаи, Минский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Дергаи, Минский район, Минская область

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