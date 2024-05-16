(Жгировская) Просковия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галенчик (Жгировская) Вера Ипполитовна
Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жгировская) Анна Ипполитовна
Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна
Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1886
Сын: Жгировский Александр Ипполитович
Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович
Рождение ребёнка
24.06.1890
Сын: Жгировский Иван Ипполитович
Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович
Беларусь
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Жгировский) Феня Ипполитовна
Отец ребёнка: Жгировский Ипполит Казимирович
Смерть
1906
Похороны
Неизвестно