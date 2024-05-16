Жгировский Александр Ипполитович 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жгировский Александр Ипполитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Жгировский Ипполит Казимирович

Мать: (Жгировская) Просковия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгировский Иван Александрович

Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жгировский) Леокадия

Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жгировский Александр

Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стринкевич (Жгировский) Виктория

Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жгировский) Ванда

Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жгировская Казимира Александровна

Смерть
1958
Дергаи, Минский район, Минская область

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