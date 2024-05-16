Жгировский Александр Ипполитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1958
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгировский Иван Александрович
Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жгировский) Леокадия
Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жгировский Александр
Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стринкевич (Жгировский) Виктория
Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жгировский) Ванда
Мать ребёнка: Жгировская Казимира Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958
Дергаи, Минский район, Минская область