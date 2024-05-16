Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамович Василий
Отец ребёнка: Адамович Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Адамович) Зинаида
Отец ребёнка: Адамович Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Адамович) Нина
Отец ребёнка: Адамович Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамович Вячеслав
Отец ребёнка: Адамович Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адамович Иван
Отец ребёнка: Адамович Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адамович Василий
Смерть
Неизвестно