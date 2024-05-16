Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Адамович (Жгировская) Ольга Ипполитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жгировский Ипполит Казимирович

Мать: (Жгировская) Просковия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамович Василий

Отец ребёнка: Адамович Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адамович) Зинаида

Отец ребёнка: Адамович Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Адамович) Нина

Отец ребёнка: Адамович Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамович Вячеслав

Отец ребёнка: Адамович Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адамович Иван

Отец ребёнка: Адамович Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адамович Василий

Смерть
Неизвестно

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