Каткова (Храмцова) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каткова (Храмцова) Анна Сергеевна

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Место рождения

Полой, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Храмцов Сергей

Мать: Храмцова Мария

Полой, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катков Парфён Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Тютнева (Каткова) Марина Парфёновна

Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич

Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
18.07.1905

Сын: Котков Кузьма Парфёнович

Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич

Рождение ребёнка
27.12.1907

Сын: Катков Иван Парфёнович

Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1909

Сын: Катков Петр Парфёнович

Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Тимофеева (Каткова) Устинья Парфёновна

Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Котков Николай Парфёнович

Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич

Рождение ребёнка
19.09.1915

Дочь: Сафонова (Каткова) Фёкла Парфёновна

Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Назарова (Каткова) Антонида Парфёновна

Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич

Смерть
1955
Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область

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