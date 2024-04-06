Каткова (Храмцова) Анна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Храмцов Сергей
Мать: Храмцова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Тютнева (Каткова) Марина Парфёновна
Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
18.07.1905
Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич
Рождение ребёнка
27.12.1907
Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1909
Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Тимофеева (Каткова) Устинья Парфёновна
Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Котков Николай Парфёнович
Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1915
Дочь: Сафонова (Каткова) Фёкла Парфёновна
Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Назарова (Каткова) Антонида Парфёновна
Отец ребёнка: Катков Парфён Васильевич
Смерть
1955
Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область