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Котков Николай Парфёнович

Место рождения

деревня Козловка, Дубровская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния.

Дата рождения

1913

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Катков Парфён Васильевич

Мать: Каткова Анна Сергеевна

деревня Козловка, Дубровская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Коткова Дарья Захаровна

Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коткова Дарья Захаровна

деревня Козловка, Дубровская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния.
Смерть
?.06.1942
Погиб на фронте. Пропал без вести.
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