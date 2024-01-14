Котков Николай Парфёнович
Место рождениядеревня Козловка, Дубровская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния.
Дата рождения1913
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Катков Парфён Васильевич
Мать: Каткова Анна Сергеевна
деревня Козловка, Дубровская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Котков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Коткова Дарья Захаровна
Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коткова Дарья Захаровна
деревня Козловка, Дубровская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния.
Смерть
?.06.1942
Погиб на фронте. Пропал без вести.