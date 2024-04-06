Тимофеева (Каткова) Устинья Парфёновна
Место рождениядеревня Козловка, Дубровская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния.
Дата рождения1910
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Александр
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Иванов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
1940
Сын: Тимофеев Виктор Родионович
Отец ребёнка: Тимофеев Родион Степанович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Тимофеев Валерий Родионович
Отец ребёнка: Тимофеев Родион Степанович
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Тимофеев Родион Степанович
Рождение ребёнка
23.06.1953
Дочь: (Тимофеева) Нина Родионовна
Отец ребёнка: Тимофеев Родион Степанович
Смерть
1984