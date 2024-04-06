Тимофеева (Каткова) Устинья Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Каткова) Устинья Парфёновна

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Место рождения

деревня Козловка, Дубровская волость, Курганский уезд, Тобольская губерния.

Дата рождения

1910

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Катков Парфён Васильевич

Мать: Каткова (Храмцова) Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Родион Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Иванов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Тимофеев Виктор Родионович

Отец ребёнка: Тимофеев Родион Степанович

Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Тимофеев Валерий Родионович

Отец ребёнка: Тимофеев Родион Степанович

Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Тимофеев Юрий Родионович

Отец ребёнка: Тимофеев Родион Степанович

Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.06.1953

Дочь: (Тимофеева) Нина Родионовна

Отец ребёнка: Тимофеев Родион Степанович

Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
1984
Коновалово, Макушинский муниципальный район, Курганская область

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