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(Белоликов) Ефимия Стефанова
(Белоликов) Ефимия Стефанова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1806
Пол
Женский
Отец
Белоликов Стефан Иванович
1779 г.р.
Мать
Белоликова (Белоликов) Анастасия Васильева
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец:
Белоликов Стефан Иванович
Мать:
Белоликова Анастасия Васильева
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