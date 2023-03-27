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Белоликов Стефан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Белоликов Иван Федотович

Мать: Белоликова Гликерия Семёнова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Белоликов Иоанн Стефанович

Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева

Пусторадицкий погост
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ефимия Стефанова

Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Дочь: Агафья Стефанова

Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Белоликов Семен Стефанов

Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1816

Дочь: Матрена Стефанова

Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Белоликов Глеб Стефанович

Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Братолюбова Дарья Стефанова

Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Пусторадицком Рождественском погосте
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
1840
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