Белоликов Стефан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1802
Сын: Белоликов Иоанн Стефанович
Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева
Пусторадицкий погост
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ефимия Стефанова
Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Дочь: Агафья Стефанова
Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1816
Дочь: Матрена Стефанова
Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Белоликов Глеб Стефанович
Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Братолюбова Дарья Стефанова
Мать ребёнка: Белоликова Анастасия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Пусторадицком Рождественском погосте
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь
Смерть
1840