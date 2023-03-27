Белоликов Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Белоликов Федот Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Белоликов Стефан Иванович
Мать ребёнка: Белоликова Гликерия Семёнова
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон церкви Рождества Пресвятой Богродицы в Пусторадицком Рождественском погосте
Смерть
1787