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Белоликов Иван Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Белоликов Федот Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Белоликов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Белоликова Гликерия Семёнова

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон церкви Рождества Пресвятой Богродицы в Пусторадицком Рождественском погосте
Смерть
1787
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