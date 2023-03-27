Белоликов Глеб Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти04.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Работа или профессия
30.10.1841
Николаевская Никольская церковь Кирилловского уезда
священник
Образование
1841
класс богословия Новгородской Духовной семинарии
по второму разряду
Рождение ребёнка
20.02.1843
Дочь: Беляева Агния Глебовна
Мать ребёнка: Белоликова Клавдия Александровна
Рождение ребёнка
22.11.1845
Сын: Белоликов Александр Глебович
Мать ребёнка: Белоликова Клавдия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1848
село Никольское, Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя