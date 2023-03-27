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Белоликов Глеб Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

04.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Белоликов Стефан Иванович

Мать: Белоликова Анастасия Васильева

Работа или профессия
30.10.1841
Николаевская Никольская церковь Кирилловского уезда
священник
Образование
1841
класс богословия Новгородской Духовной семинарии
по второму разряду
Рождение ребёнка
20.02.1843

Дочь: Беляева Агния Глебовна

Мать ребёнка: Белоликова Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
22.11.1845

Сын: Белоликов Александр Глебович

Мать ребёнка: Белоликова Клавдия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоликова Клавдия Александровна

Смерть
04.07.1848
село Никольское, Кирилловский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
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