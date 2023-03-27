Белоликова (Белоликов) Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоликова (Белоликов) Анастасия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Белоликов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Белоликов Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович

Пусторадицкий погост
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ефимия Стефанова

Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Дочь: Агафья Стефанова

Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Белоликов Семен Стефанов

Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1816

Дочь: Матрена Стефанова

Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Белоликов Глеб Стефанович

Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Братолюбова Дарья Стефанова

Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович

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