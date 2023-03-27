Белоликова (Белоликов) Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Белоликов Василий
Рождение ребёнка
1802
Сын: Белоликов Иоанн Стефанович
Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович
Пусторадицкий погост
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ефимия Стефанова
Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Дочь: Агафья Стефанова
Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1816
Дочь: Матрена Стефанова
Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Белоликов Глеб Стефанович
Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Братолюбова Дарья Стефанова
Отец ребёнка: Белоликов Стефан Иванович