Кислицын Радион Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агрипина Радионовна
Мать ребёнка: Кислицына Настасия Прокопьева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кислицын Кирило Радионович
Мать ребёнка: Кислицына Настасия Прокопьева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Кислицын Даниил Радионович
Мать ребёнка: Кислицына Настасия Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795