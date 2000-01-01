Кислицын Радион Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Радион Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кислицын Яков Агафонович

Мать: Кислицына Матрона Трофимова

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агрипина Радионовна

Мать ребёнка: Кислицына Настасия Прокопьева

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кислицын Кирило Радионович

Мать ребёнка: Кислицына Настасия Прокопьева

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кислицын Даниил Радионович

Мать ребёнка: Кислицына Настасия Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Настасия Прокопьева

Смерть
После 1795
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