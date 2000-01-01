Кислицына Настасия Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Настасия Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агрипина Радионовна

Отец ребёнка: Кислицын Радион Яковлевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кислицын Кирило Радионович

Отец ребёнка: Кислицын Радион Яковлевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кислицын Даниил Радионович

Отец ребёнка: Кислицын Радион Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Радион Яковлевич

Смерть
После 1795
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