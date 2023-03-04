Кислицына Матрона Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына Матрона Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Кислицын Радион Яковлевич

Отец ребёнка: Кислицын Яков Агафонович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кислицын Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Кислицын Яков Агафонович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кислицын Тарас Яковлевич

Отец ребёнка: Кислицын Яков Агафонович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бажина Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Кислицын Яков Агафонович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Яков Агафонович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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