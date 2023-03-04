Кислицына Матрона Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кислицын Радион Яковлевич
Отец ребёнка: Кислицын Яков Агафонович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кислицын Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Кислицын Яков Агафонович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Кислицын Яков Агафонович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бажина Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Кислицын Яков Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795