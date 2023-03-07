Кислицын Яков Агафонович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Кислицын д. Кислицкая
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кислицын Радион Яковлевич
Мать ребёнка: Кислицына Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кислицын Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Кислицына Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Кислицына Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Бажина Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Кислицына Матрона Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795