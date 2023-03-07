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Кислицын Яков Агафонович

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Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Кислицын д. Кислицкая

Мать: не указана

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кислицын Радион Яковлевич

Мать ребёнка: Кислицына Матрона Трофимова

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кислицын Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Кислицына Матрона Трофимова

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кислицын Тарас Яковлевич

Мать ребёнка: Кислицына Матрона Трофимова

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Бажина Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Кислицына Матрона Трофимова

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Матрона Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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