Добрякова (Солдатова) Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Солдатова) Анна Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Муж

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1813

Отец: Солдатов Ефим Петров

Мать: Солдатова Елена Николаева

Бракосочетание
28.10.1834

Муж: Добряков Петр Никифоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне: Лексей Павлов, Василий Серьгеиф, Левонтий Филимоноф; По невесте Онаго ж села казенные кресьяне: Якоф Лукьяноф, Якоф Иванов, Василей Яфимоф | Казанск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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