Добрякова (Солдатова) Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1813
Отец: Солдатов Ефим Петров
Бракосочетание
28.10.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители Онагож села казенныя кресьяне: Лексей Павлов, Василий Серьгеиф, Левонтий Филимоноф; По невесте Онаго ж села казенные кресьяне: Якоф Лукьяноф, Якоф Иванов, Василей Яфимоф | Казанск... Показать все
Смерть
Неизвестно