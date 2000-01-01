Солдатова (Фомина) Елена Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1793
Отец: Фомин Николай Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Добрякова Анна Ефимова
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Петров
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Василиса Ефимова
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Петров
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Солдатов Ефим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солдатов Ефим Петров
Смерть
Неизвестно