Солдатова (Фомина) Елена Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Фомина) Елена Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Фомин Николай Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Добрякова Анна Ефимова

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Петров

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Василиса Ефимова

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Петров

Рождение ребёнка
1820

Сын: Солдатов Анфим Ефимов

Отец ребёнка: Солдатов Ефим Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Ефим Петров

Смерть
Неизвестно
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