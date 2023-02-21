Солдатов Ефим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Ефим Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: Солдатова Матрена Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Добрякова Анна Ефимова

Мать ребёнка: Солдатова Елена Николаева

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Василиса Ефимова

Мать ребёнка: Солдатова Елена Николаева

Рождение ребёнка
1820

Сын: Солдатов Анфим Ефимов

Мать ребёнка: Солдатова Елена Николаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Елена Николаева

Смерть
Неизвестно
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