Солдатов Ефим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Добрякова Анна Ефимова
Мать ребёнка: Солдатова Елена Николаева
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Василиса Ефимова
Мать ребёнка: Солдатова Елена Николаева
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Солдатова Елена Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно