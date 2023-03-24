Tamm Anu — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tamm Anu

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Около 1762 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Tamm Prits

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Tamm (Tamm) Mari

Отец ребёнка: Tamm Prits

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Tamm Kaarel

Отец ребёнка: Tamm Prits

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Tamm (Tamm) Anno

Отец ребёнка: Tamm Prits

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Tamm Jüri

Отец ребёнка: Tamm Prits

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Tamm (Tamm) Tio

Отец ребёнка: Tamm Prits

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Tamm (Tamm) Leno

Отец ребёнка: Tamm Prits

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Tamm Jakob

Отец ребёнка: Tamm Prits

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Tamm (Tamm) Trimo

Отец ребёнка: Tamm Prits

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Tamm Jaan

Отец ребёнка: Tamm Prits

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Välja Prits

Отец ребёнка: Tamm Prits

Смерть
После 1785

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