Tamm Anu
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Tamm Prits
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Tamm (Tamm) Mari
Отец ребёнка: Tamm Prits
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Tamm Kaarel
Отец ребёнка: Tamm Prits
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Tamm (Tamm) Anno
Отец ребёнка: Tamm Prits
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Tamm Jüri
Отец ребёнка: Tamm Prits
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Tamm (Tamm) Tio
Отец ребёнка: Tamm Prits
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Tamm (Tamm) Leno
Отец ребёнка: Tamm Prits
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Tamm Jakob
Отец ребёнка: Tamm Prits
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Tamm (Tamm) Trimo
Отец ребёнка: Tamm Prits
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Tamm Jaan
Отец ребёнка: Tamm Prits
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Välja Prits
Отец ребёнка: Tamm Prits
Смерть
После 1785