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Tamm Jakob
Tamm Jakob
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1776
Дата смерти
Около 1847
Пол
Мужской
Отец
Tamm Prits
Около 1734 г.р.
Мать
Tamm Anu
Около 1739 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец:
Tamm Prits
Мать:
Tamm Anu
Смерть
Около 1847
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