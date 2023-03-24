Tamm Prits
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиОколо 1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Tamm Kaarel
Мать ребёнка: Tamm Anu
Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Tamm Jakob
Мать ребёнка: Tamm Anu
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Tamm Trimo
Мать ребёнка: Tamm Anu
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Välja Prits
Мать ребёнка: Tamm Anu
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Tamm Anu
Смерть
Около 1802