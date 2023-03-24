Tamm Prits — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTamm Prits

Tamm Prits

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Около 1802

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1739 г.р.

Дети

Около 1762 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1766 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1772 г.р.
Около 1774 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Tamm Mari

Мать ребёнка: Tamm Anu

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Tamm Kaarel

Мать ребёнка: Tamm Anu

Adila, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Tamm Anno

Мать ребёнка: Tamm Anu

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Tamm Jüri

Мать ребёнка: Tamm Anu

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Tamm Tio

Мать ребёнка: Tamm Anu

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Tamm Leno

Мать ребёнка: Tamm Anu

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Tamm Jakob

Мать ребёнка: Tamm Anu

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Tamm Trimo

Мать ребёнка: Tamm Anu

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Tamm Jaan

Мать ребёнка: Tamm Anu

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Välja Prits

Мать ребёнка: Tamm Anu

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Tamm Anu

Смерть
Около 1802
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close