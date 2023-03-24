Tamm (Tamm) Leno — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tamm (Tamm) Leno

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1734 г.р.

Мать

Около 1739 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Tamm Prits

Мать: Tamm Anu

Смерть
Неизвестно
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