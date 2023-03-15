Волобуев Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Волобуев Григорий
Бракосочетание
11.11.1902
Жена: Волобуева Прасковья
45 1902 ноябрь 11 С Осколково Барнаульского уезда крестьянин Николай Григорьев Волобуев 1 брак 20 того же села крестьянская дочь Пераскева Петрова Смакарова первый брак 19 того же села Крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1903
Сын: Волобуев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Волобуева Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Волобуев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Волобуева Прасковья
Рождение ребёнка
1904
Сын: Волобуев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Волобуева Прасковья
Рождение ребёнка
1908
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Марфа Николаевна
Мать ребёнка: Волобуева Прасковья
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Волобуева Прасковья
Рождение ребёнка
1916
Сын: Волобуев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Волобуева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно