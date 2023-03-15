Волобуев Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолобуев Николай Григорьевич

Волобуев Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Волобуев Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1902

Жена: Волобуева Прасковья

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
45 1902 ноябрь 11 С Осколково Барнаульского уезда крестьянин Николай Григорьев Волобуев 1 брак 20 того же села крестьянская дочь Пераскева Петрова Смакарова первый брак 19 того же села Крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Волобуев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Волобуева Параскева Петровна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1904

Сын: Волобуев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Волобуева Прасковья

Рождение ребёнка
1904

Сын: Волобуев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Волобуева Прасковья

Рождение ребёнка
1908

Сын: Волобуев Петр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Марфа Николаевна

Мать ребёнка: Волобуева Прасковья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Волобуев Егор Николаевич

Мать ребёнка: Волобуева Прасковья

Рождение ребёнка
1916

Сын: Волобуев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Волобуева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волобуева Параскева Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close