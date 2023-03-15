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Волобуева Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1902

Муж: Волобуев Николай Григорьевич

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
45 1902 ноябрь 11 С Осколково Барнаульского уезда крестьянин Николай Григорьев Волобуев 1 брак 20 того же села крестьянская дочь Пераскева Петрова Смакарова первый брак 19 того же села Крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
1904

Сын: Волобуев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Волобуев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Волобуев Егор Николаевич

Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
1916

Сын: Волобуев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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