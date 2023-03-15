Волобуева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1902
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
45 1902 ноябрь 11 С Осколково Барнаульского уезда крестьянин Николай Григорьев Волобуев 1 брак 20 того же села крестьянская дочь Пераскева Петрова Смакарова первый брак 19 того же села Крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
1904
Сын: Волобуев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Волобуев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Волобуев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно