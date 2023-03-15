Волобуева (Смаракова) Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смараков Петр
Рождение ребёнка
21.11.1903
Сын: Волобуев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно