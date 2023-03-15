Волобуева (Смаракова) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуева (Смаракова) Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смараков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Волобуев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Волобуев Николай Григорьевич

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волобуев Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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