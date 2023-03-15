Волобуев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волобуев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Волобуев Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Волобуев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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