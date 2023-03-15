Волобуев Илья Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Волобуев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1902
Мать ребёнка: Волобуева Татьяна Михайловна
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Волобуева Фекла
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Василиса Ильинична
Мать ребёнка: Волобуева Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волобуева Фекла
Смерть
Неизвестно