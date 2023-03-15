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Волобуев Илья Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Волобуев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1902

Сын: Волобуев Даниил Ильич

Мать ребёнка: Волобуева Татьяна Михайловна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Волобуева Фекла

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Василиса Ильинична

Мать ребёнка: Волобуева Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волобуева Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волобуева Фекла

Смерть
Неизвестно
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