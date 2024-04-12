Петрушкова (Рябикина) Нина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения24.03.1948
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1948
Настоящая дата рождения: 24.12.1947
Рождение ребёнка
06.12.1966
Дочь: Кудрявцева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Петрушков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
14.11.1970
Дочь: Осипишина Анна Владимировна
Отец ребёнка: Петрушков Владимир Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1984
Сын: Петрушков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Петрушков Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно