Петрушкова (Рябикина) Нина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрушкова (Рябикина) Нина Трофимовна

Место рождения

Конырат, городская администрация Балхаш, Карагандинская область

Дата рождения

24.03.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1948

Отец: Рябикин Трофим Никифорович(?)

Мать: Власова Варвара Ивановна

Конырат, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Настоящая дата рождения: 24.12.1947
Рождение ребёнка
06.12.1966

Дочь: Кудрявцева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Петрушков Владимир Петрович

Рождение ребёнка
14.11.1970

Дочь: Осипишина Анна Владимировна

Отец ребёнка: Петрушков Владимир Петрович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
06.01.1984

Сын: Петрушков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Петрушков Владимир Петрович

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрушков Владимир Петрович

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