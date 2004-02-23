Петрушков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1946
Дата смерти23.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1946
Рождение ребёнка
06.12.1966
Дочь: Кудрявцева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Петрушкова Нина Трофимовна
Рождение ребёнка
14.11.1970
Дочь: Осипишина Анна Владимировна
Мать ребёнка: Петрушкова Нина Трофимовна
Рождение ребёнка
06.01.1984
Сын: Петрушков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Петрушкова Нина Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург