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Петрушков Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1946

Дата смерти

23.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1946

Отец: Петрушков Петр Никифорович

Мать: Марущенко Александра Романовна

Рождение ребёнка
06.12.1966

Дочь: Кудрявцева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Петрушкова Нина Трофимовна

Рождение ребёнка
14.11.1970

Дочь: Осипишина Анна Владимировна

Мать ребёнка: Петрушкова Нина Трофимовна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Рождение ребёнка
06.01.1984

Сын: Петрушков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Петрушкова Нина Трофимовна

Балхаш, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрушкова Нина Трофимовна

Смерть
23.02.2004
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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