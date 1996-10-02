Власова Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Варвара Ивановна

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

18.12.1910

Дата смерти

02.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.10.1932

Дочь: Победимова Валентина Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.03.1948

Дочь: Петрушкова Нина Трофимовна

Отец ребёнка: Рябикин Трофим Никифорович(?)

Конырат, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Настоящая дата рождения: 24.12.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Николай Степанович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.10.1996
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