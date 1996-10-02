Власова Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.12.1910
Дата смерти02.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1910
Рождение ребёнка
22.10.1932
Дочь: Победимова Валентина Степановна
Рождение ребёнка
24.03.1948
Дочь: Петрушкова Нина Трофимовна
Отец ребёнка: Рябикин Трофим Никифорович(?)
Конырат, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Настоящая дата рождения: 24.12.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Николай Степанович
Смерть
02.10.1996